Matovičovo.sk

Je po voľbách. Ulica rozhodla, zmena zdola a podobné nezmysly. Skrátka, budeme mať “priamu” demokraciu. Budeme všetci chodiť po uliciach so svätožiarou, lebo takto si to zvolil “OBČAN” vo voľbách 2020. Ok, fuj SMER, ale toto?

Nevadí, že budúci premiér je sedlák z Trnavy. Nevadí, že trápne prepísal celý svoj nemalý majetok na svoju manželku, len aby ním dnes nemusel ručiť. Mimochodom si ho uložili do nenávidenej banky finančných žralokov J&T kvôli najvyšším úrokom, aké banky na Slovensku vôbec poskytujú... Nevadí, že sa nechcel stať premiérom, lebo on veľmi dobre vie, že na to nemá a trčí mu slama z topánok.

Vadí ale, že je to populista toho najhrubšieho zrna. Vadí, že oblbol národ svojimi protikorupčnými báchorkami a vzbudil v ňom nereálne očakávania. Vadí aj to, že jeho 10 ročná Klárka mu musí povedať, aby zobral funkciu premiéra a vadí, že jeho dcéra a zároveň veštica Pavlínka nám tu budú reálne vládnuť ďalšie štyri roky, bez akéhokoľvek “Občianskeho” mandátu...

Vadí to, že vraj nevie ani ceknúť anglicky a tým pádom nás stavia vo svete a hlavne v EÚ do role outseiderov, lebo politika je aj o neformálnych osobných stretnutiach... Nehovoriac o tom, že sa ho svetoví politici budú báť, že si ich bude možno nahrávať.

Vadí kopa vecí v tejto budúcej koalícii. Dá sa parafrázovať klasik, že spojil sa naivný blbeček s mafiánmi. Jeden bol obyčajný pešiak “štartér” mafie, druhý je “nevinný so špinavými rukami” a ten tretí “iba x krát raňajkoval” ako predseda parlamentu s mafiánom. Partička na pohľadanie. Je mi to ľúto, ale dávam tomuto vládnemu panoptiku maximálne dva roky, skôr menej. Pevne dúfam, že to ani nevznikne...

Len pre info, volil som PS.

PS.: Dúfam, že po predčasných voľbách vznikne lepšia konštalácia strán.