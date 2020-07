“ZA ĽUDÍ, Preludi a Žaľudi”...

Po 100 dňoch romantickej izolácie Slovenska sa začína “nová” politika. Mafia ovládla parlament, jej eko-odnož si brúsi zuby na miliardové fondy, ulica ovládla štátnu správu a žena štátneho tajomníka MV vybrala všetkých prednostov

Do toho vstupuje dohodnutý rozštep socdemákov z Ficovej alobalovej “práčovne” na Súmračnej. Budúca koalícia SMER-SD, HLAS-SD a DOBRÁ VOĽBA už len bude čakať na vhodnú chvíľu, aby v predčasných voľbách opäť získala moc ústavnou väčšinou. Máme sa na čo tešiť - takže z dažďa pod odkvap...

Slovensko sa politicky nikam neposunulo za posledných 30 rokov. Je to stále, ako cez kopirák. Najprv bol Mečiar s Kňažkom a s Gašparovičom, Fico s Mečiarom a Slotom, potom iba Fico a napokon Fico s Dankom. Chvíľu bolo dobre za Dzurindovcov, ale žiaľ história sa opakuje. Dnes sú to populisti sekty OĽANO, naivní blbečkovia ZA ĽUDÍ plus kalkulanti SAS a mafiánska Sme Rodina.

Už len ten samotný názov “SME RODINA” evokuje Sicíliu. Aj tam sa mafia nazýva rodinou. Všetko je to tu zhnité. Súdnictvo, aj neschopná štatna správa. Môžu za to však voliči, ktorí väčšinovo volia svojich zástupcov na svoj obraz. Oni ich tam chcú, tak ich tam majú. Nevzdelaných neukojených blbečkov s kúpenými titulmi. Bohužiaľ všetci inteligentní ľudia na Slovensku na to doplácajú.

Najnovšia kauza ministra školstva je trapas par excellence. On, ako etalón a príklad čistoty v školstve “iba pochybil”, keď pajcol svoju bakalárku do svojej diplomovky. Je ako slimák, ktorý sa sám seba oplodní. Ak neodstúpi, tak tým dáva príklad všetkým, aby neváhali rovnako podvádzať, ako on. Takýchto exotov typu “žaľuď” budeme zažívať počas tohto volebného obdobia neúrekom. Najnovší prípad premiérovej diplomovky je len trápny lapsus “titulovaného blbečka”.

Konečne sa bol vyvetrať vo svete. Tento náš fejsbúkový sedlák nás oblbuje svojimi fotkami s hrncom, namiesto toho, aby vyjednával pre Slovensko. Odbavuje sa tým, že Macron poznal Štefánika z jeho mobilu a ešte si fandí, že jeho manželka Pavlínka ho bude podozrievať z nevery pre predĺžený pobyt v Bruseli. Asi vie o čom hovorí... Z naozajstných štátnikov EÚ si ho ani pes nevšimol a nie, že by s ním niekto z nich ešte aj vážne rokoval. Oni totiž majú svoje informácie a velmi dobre vedia, čo je on zač. Skrátka ubohosť a 100 dní ničoty. Ako by tých politikov na Slovensku “jedna mater mala”.

PS: Uvidíme, čo povie pani premiérová Pavlínka a jej dcéry Rebeka a Klárka, lebo ony reálne vládnu na Slovensku...