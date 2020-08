BRATISLAVSKÁ LAVIČKA...

Trapas nad trapas. Bola to srdcovka primátora Valla a stala sa z toho iba vazalská karikatúra slovensko-českých a fiktívno-bratských vzťahov. Skrátka, totálne poníženie architektonickej a dizajnerskej obce na Slovensku.

Musím zájsť trochu do neďalekej histórie. Terajší primátor Vallo veľmi kritizoval svojho predchodcu Nesrovnala, za to, že nič pre Bratislavu neurobil. Dnes už neviem vymenovať všetko to, čo Nesrovnal pre Bratislavu urobil. Bolo toho toľko, ako dokopy urobili všetci predchádzajúci primátori od revolúcie. Všetci mu preto závideli aj jeho nos medzi očami...

Dúfal som, že nový primátor Vallo bude pokračovať v jeho ideách a že ako oceňovaný architekt pozdvihne výrazne Bratislavu na mape Európy. Magistrát sa bohužiaľ stal skanzenom fosílií, takže žiaden vizuálny pokrok sa žiaľ nekoná. Je to ako v židovskej krčme. Vymeníte len starú Thonetku za trochu novšiu a obrátite koberec naruby... Takto to dnes vyzerá v Bratislave. Trochu asfaltu, zopár stromčekov a niekoľko kilometrov cyklotrás.

Primátor Vallo ma veľmi sklamal. Očakával som, že ako rozhľadený úspešný architekt pohne Bratislavou vpred a že pod jeho vedením zažijeme boom rozvoja... Zatiaľ stojí na nábreží iba obrovské cigánske koleso pre turistickú lúzu. Zrejme to podľa neho stačí na uspokojenie potrieb bratislavčanov. Zbytočne sa potom motal po New Yorku a škoda, že si nenechal ako poradcu Petra Gera. Mohli spolu niečo zmysluplné dať... Pani “hlavná architektka” Bratislave fakt nepomáha.

Žiaľ, ani Vallo si nešiel za svojim. Samozrejme navrhnúť originálnu lavičku Bratislavy nie je tak jednoduché, on sa však prsil, že má team, ktorý to dokáže. Tak kde sú všetci jeho ľudia? Kde sú ich nápady a výsledky? Ak to nedokázali oni sami, mali vyzvať všetkých dizajnérov, aby sa mohli realizovať. Minimálne mali osloviť študentov VŠVÚ alebo dizajnérov vo verejnej súťaži. V normálnom svete sa vypisuje súťaž aj na vzhľad toaletného papiera...

Bratislava má krásne logo. Nie je to zásluha teamu Valla, ale Bratislava si zaslúži aj svoju krásnu originálnu lavičku, ako symbol mesta. Nemali by sme sa prikrčiť a podkladať Čechom. Nie sme v pozícii, že Čech nám dá dizajn na našu lavičku a my to potom iba zhlobíme.

Je to úbohé a primitívne. Kde sú naše ambície? Kde je naša hrdosť na naše korene? A kde je naša originalita a kreativita? To sme už tak úbohí, že si nevieme navrhnúť ani svoju vlastnú lavičku, alebo nám Česi diktujú, čo máme mať na našich “ulicích, pane primátore Bratislavy”?